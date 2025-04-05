Российские гимнасты отказались от нейтрального статуса

Российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие «нейтральный статус», приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом говорится в официальном заявлении Федерации гимнастики России.

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