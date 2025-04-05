Коц иронично обратился к Губерниеву после отказа гимнастов от турниров

Военный корреспондент Александр Коц в субботу, 5 апреля, после отказала российских гимнастов от участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе обратился к спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, который ранее говорил о «квасных патриотах».

Решение спортсменов связано с тем, что специальный комитет Международной федерации гимнастики неоднократно отказывал им в допуске к соревнованиям без объективных причин.

Журналист подтвердил мотивировку гимнастов несколькими примерами. Он рассказал, как одному спортсмену отказали в самом нейтральном статусе из-за участия в приуроченном ко Дню защитника Отечества концерте. Причиной еще одного отказа стала публикация гимнаста в Сети, где эксперты комитета приняли латинскую цифру V за один из символов специальной военной операции на Украине.

— Как тебе такое, Губерниев. Российские гимнасты отказались выступать в нейтральным статусе, — написал Коц в своем Telegram-канале.

Бывший главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер в этом контексте пояснила свое высказывание, в котором она назвала российских олимпийских чемпионов в нейтральном статусе «командой бомжей».