Российской батутистке не хватило психологической устойчивости

Участнице Олимпиады-2024 россиянке Анжеле Бладцевой на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии не хватило психологической устойчивости, чтобы войти в тройку призеров. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Алексей Рыжков.

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте проходил в Риччоне с 5 по 6 апреля. Четверо российских спортсменов, выступавших в Италии в нейтральном статусе, сумели завоевать награды. Серебряными призерами стали София Аляева (индивидуальные прыжки на батуте) и Михаил Заломин (двойной минитрамп), бронзу турнира выиграли Кирилл Козлов (батут) и Галина Бегим ("двойной минитрамп").

"Я доволен результатами, которые показали наши спортсмены на этапе Кубка мира в Италии, - признался Рыжков. - Да, есть определенные недостатки, над которыми будем работать. Меня очень порадовала молодая поросль. София Аляева - просто красавица, да и Кирилл Козлов сумел показать свой класс. Если говорить про участницу Олимпийских игр Анжелу Бладцеву, то, по словам ее личного тренера, спортсменке не хватило психологической устойчивости".

Единственная российская участница олимпийского турнира 2024 года в прыжках на батуте Бладцева на этапе Кубка мира в Италии заняла пятое место.