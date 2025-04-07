Тренер 15‑летней прыгуньи в воду Кедриной о бронзе на КМ: «Все это волнительно и радостно»

Тренер российской прыгуньи в воду Александры Кедриной Любовь Чудновская призналась, что ожидала хорошего выступления от спортсменки в синхронных прыжках на этапе Кубка мира и испытывает только радостные эмоции от итогов турнира. Чемпионка Европы Анна Конаныхина и Кедрина выиграли бронзу в синхронных прыжках с вышки 10 м на этапе Кубка мира в Гвадалахаре. Кедриной 15 лет, для нее это первый крупный международный старт. — Я ожидала, что они в паре хорошо соберутся, потому что там ответственность друг за друга, получается лучше немножко, чем в индивидуале. Но сейчас усложним «индивидуал» за счет двух прыжков и надеемся, что и в индивидуальных прыжках тоже будет хорошо выступать. — Она совсем юная. Одно дело — дебют в Ростоке, а тут Кубок мира и такая смена поясов. — Первые дни было тяжело, хотя она была, конечно, в восторге от видов из самолета. Но усталость быстро прошла. Все это очень волнительно и радостно, — сказала Чудновская «Матч ТВ».