Двое бегунов умерли во время полумарафона

Двое мужчин, принявших участие в полумарафоне в Мадриде в воскресенье, умерли из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает портал Eldiario.es.

Одному из скончавшихся было 35 лет. По информации источника, у него случился сердечный приступ. Он потерял сознание и был доставлен в больницу, где умер. Второму мужчине было 20 лет, он также был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти.

Сообщается, что в полумарафоне приняли участие 27 тыс. человек, 50 участникам потребовалась медицинская помощь. За 24-летнюю историю соревнований было зафиксировано четыре смерти участников, ранее летальные исходы произошли в забегах 2005 и 2010 годов.