«Поняла, что нервничать не стоит». Что рассказали прыгуны в воду по итогам этапа Кубка мира

15-летняя Кедрина — бронзовый призер!

Российские прыгуны в воду с этапа Кубка мира в Мексике увезли две бронзы. Обе в синхронных прыжках с вышки. Третьими стали два недавно собранных «синхрона» — 15-летняя Александра Кедрина встала в пару с чемпионкой Европы Анной Конаныхиной, а в пару к Руслану Терновому (вместо призера Олимпийских игр Александра Бондаря) встал чемпион Европы Никита Шлейхер.

«Матч ТВ» поговорил с ребятами и тренерами после первого крупного международного старта с 2021 года. Спросили про адаптацию к часовому поясу, про судейство и общие впечатления от турнира.

Александра Кедрина: «Было нервно, это первые большие международные соревнования. В «синхроне» было поспокойнее, а вот на командных меня очень трясло, не могла справиться с давлением. В «синхроне» собралась, поняла, что сильно нервничать не стоит».

Анна Конаныхина: «Когда мы летели сюда, смотрели, кто будет прыгать и какие будут программы. В целом, девочки здесь очень опытные, и мы знали, что у нас нет права на ошибку. Ставили себе задачу пройти программу чисто, без грубых ошибок, чтобы прыгнули на свою оценку. Очень рады, что удалось занять третье место. Впереди ждет много работы, есть еще небольшие расхождения, поскольку пара собрана недавно и чтобы более уверенно себя чувствовать на крупных стартах, нужно сделать еще много работы, найти подходы к этому. Работаем, настрой у нас хороший в этом плане».

Тренер Кедриной Любовь Чудновская: «Я ожидала, что они в паре хорошо соберутся, потому что ответственность друг за друга и здесь получается лучше немножко, чем в индивидуальном виде. Но сейчас усложним «индивидуал» за счет двух прыжков и надеемся, что и в индивидуальных прыжках тоже будет хорошо выступать».

Руслан Терновой: «Дорога была тяжелая, мы долго добирались. Думали будет тяжелее. Смена часовых поясов сказалась, но за три-пять дней более-менее акклиматизировались. Я доволен этому третьему месту в «синхроне». Да, пускай сумма баллов не самая лучшая для нас. Некоторые прыжки не получились, но мы будем дальше работать и улучшать свой результат».

Ульяна Клюева: «Синхроном» довольна. Судейство, считаю, было строговато, но не настолько серьезно, к этому мы были готовы. В любом случае надо показывать свои прыжки. Я надеюсь, что со временем все будет еще лучше. Как мы обсудили с тренерами, сейчас в принципе судейство меняется. Как мне сказали, что все прыжки, которые у нас на 8 баллов, здесь оценивают в 6-6,5. Поэтому будем изучать и делать выводы, над чем больше надо работать. Надеюсь, что нам удалось отобраться на Суперфинал в «синхроне» (с Надеждой Трифоновой — прим. ред.), будем готовиться».

Евгений Кузнецов: «На самом деле, я хорошо перенес адаптацию. Чуток что-то с трамплином не подружился. Первый блин комом».

Елизавета Кузина: «Первые два-три дня было тяжеловато, плохо спала, и на тренировке были некие проблемы с координацией. Но уже в день запрыга, когда были предварительные, чувствовала себя намного лучше, а на финале — вообще прекрасно. К финалу уже и спала хорошо, и состояние физическое было отличное».

Кандидат на пост главного тренера сборной России Ольга Феоктистова: «Мы увидели, что у нас есть конкурентоспособные спортсмены. Мы проанализируем, над чем нужно работать, в чем отстали. Работы много, ее надо выстраивать по‑другому. Еще будет проведен более подробный анализ, но мы уже понимаем, над чем работать и в каком направлении смотреть. Атмосфера была шикарная. Полные трибуны. За мексиканцев болели невероятно, но и наших ребят, особенно к концу соревнований, поддержали хорошо. На улице подошли болельщики и сказали много добрых слов по поводу нашего возвращения. Ребята наши, конечно, сначала были зажаты, но смогли по возможности показать хорошие прыжки. Хочется отметить женский «синхрон», пара выступает второй раз, юная Кедрина без международного опыта и на таких соревнованиях с медалью! Не дрогнула! «Синхрон» был отличный, нужно развивать пару — проанализировать выступление более детально и выстроить стратегию подготовки».