Российские гимнасты бойкотируют Кубки мира. Многие уже получили допуск к соревнованиям

В последние месяцы широко обсуждалось согласие российских гимнастов на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Сначала были допущены спортивные гимнасты – в их числе лидеры сборной страны Ангелина Мельникова и Даниел Маринов, а потом и «художницы». Среди них, правда, не оказалось Лалы Крамаренко, восстанавливающейся после операции на мениске, а также Марии Борисовой. Но процесс был запущен – атлеты должны были принять участие в предстоящих Кубках мира.

Ещё утром 5 апреля, в субботу, говорилось, что очередная гимнастка – Лейла Васильева – получила нейтральный статус. А через несколько часов вышло заявление Федерация гимнастики России (ФГР) о том, что россияне отказались от участия в ближайших международных соревнованиях. В качестве причины были указаны многочисленные и необоснованные отказы в допуске для гимнастов.

Президент организации Олег Белозёров добавил, что с уважением относится к решению спортсменов. Он напомнил, что на встрече с главой Международной федерации Моринари Ватанабэ тот обещал, что спорт будет объединять страны, а не разъединять. Однако по мнению чиновника решения, принятые FIG, далеки от справедливых.

По информации «РИА Новости», причины отказов в получении нейтрального статуса следующие: размещение в соцсетях поздравлений с 9 мая, где на картинках присутствует георгиевская лента, участие в праздничных концертах, посвящённых Дню победы, а также фотографии с детьми в военной формы времён Великой отечественной войны.

Самой странной причиной отказа послужила подписка атлета в соцсети на группу V Всероссийского антидопингового диктанта. На афише была цифра V, которую трактовали, как соответствующую латинскую букву, и соответственно, как символ поддержки СВО.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко добавила, что спортсменам не дают визы в Хорватию, где должен был состояться Кубок мира. Специалист назвала данные действия провокацией.

Кроме того, бойкот гимнастов, со слов вице-президента ФГР Николая Макарова, обещали поддержать батутисты. Они принимают участие в Кубках мира, но планируют отказаться от этого. При этом чиновник отмечает, что спортсмены хотят ездить на соревнования. Этим решением они хотят надавить на международную федерацию.

Последний факт идёт вразрез с позицией, выбранной ФГР: по словам людей, представляющих организацию, атлеты отказались сами. Ангелина Мельникова прямо по теме не высказывалась, но намекнула, что это не было её решением. Олимпийская чемпионка ранее говорила, что хотела бы принять участие в чемпионате мира в октябре 2025 года.

С Мельниковой фактически согласна Маргарита Мамун, которая в социальных сетях репостнула сообщения по этой теме. Речь идёт о постах олимпийской чемпионки и журналистки Елены Вайцеховской, а также блогера Вити Кравченко. В них говорится, что спортсменов нужно отправлять на международные соревнования, а не бойкотировать их.

Решение о пропуске Кубков мира поддержала другая чемпионка Игр Виктория Листунова. Ей не одобрили нейтральный статус из-за поздравительной открытки с георгиевской лентой. Кроме того, за такое решение выступили Никита Нагорный и Дина и Арина Аверины. Однако это гимнасты, которые уже завершили свою карьеру, добившись в спорте многого. На турниры же прямо сейчас не поедут те, для кого карьера только начинается.