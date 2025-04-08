Олимпийская чемпионка Шурочкина ответила на вопрос о возвращении в спорт

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина поделилась своими мыслями по поводу возвращения в спорт и рассказала о том, чем занимается в данный момент.

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— Всё-таки задам вопрос: есть ли у вас мысли вернуться в профессиональный спорт?

— Такая сейчас сложная ситуация, нас не пускают, но, по идее, всё должно измениться. Изменились правила, и мне не нравится то, что происходит в нашем виде спорта. Поэтому меня, честно говоря, эти мысли не привлекают. И если бы всё было как раньше, тоже вопрос. На мой взгляд, я сделала всё, что могла, в этом виде спорта. И вернуться назад — значит, попытаться что-то ещё себе доказать.

Я считаю, что всё себе уже доказала. И не знаю, что должно произойти, чтобы я пришла снова в спорт. Но полностью я его не оставила — всё равно для себя тренируюсь, участвую в разных проектах. Синхронное плавание всегда будет в моей жизни, потому что я посвятила этому делу 20 лет. Оно не может просто исчезнуть из моей жизни.

И поэтому я с радостью участвую в проектах, например, у Марии Киселёвой в театре на воде. Сейчас она занимается подготовкой к новому спектаклю, который называется «Люблю и верю». Он посвящён 80-летию Победы и поддерживается Президентским фондом культурных инициатив, — сказала синхронистка в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Рацкевич.