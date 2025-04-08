Губерниев прокомментировал отказ гимнастов возвращаться на мировую арену

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ российских гимнастов возвращаться на международные соревнования.

© Чемпионат.com

«Кстати, по поводу гимнастов и отказа от выступлений, практика других федераций доказывает, что надо общаться с международными структурами, объяснять, убеждать! Безнадёжных ситуаций не бывает, диалог нужен! И возможен!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, 5 апреля стало известно, что российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику и получившие нейтральный статус, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Федерация гимнастики России мотивировала это тем, что другим спортсменам из России несправедливо было отказано в нейтральном статусе.