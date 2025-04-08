Российские пловцы выступят на международных соревнованиях «Маре Нострум»

Российские пловцы примут участие в международных соревнованиях серии «Маре Нострум», сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

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Этапы пройдут 17–18 мая в Монако, 21–22 мая в Барселоне, 24–25 мая в Кане‑ан‑Руссийоне (Франция).