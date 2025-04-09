Каноист Павлов получил нейтральный статус, отнятый ранее за лайки под видео с Путиным

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус российскому каноисту Никите Павлову. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Вместе с Павловым нейтральный статус получили еще несколько российских и белорусских спортсменов. Павлов первый раз получил нейтральный статус в апреле 2024 года, но в начале мая накануне предолимпийской отборочной регаты лишился его за поддержку в социальных сетях президента России Владимира Путина.

"Михаил подал заявку на нейтральный статус еще в начале года", - рассказали ТАСС в пресс-службе Федерации каноэ России.

В июне Павлов и Дмитрий Шаров стали победителями Игр БРИКС в каноэ-двойке на дистанции 200 метров. Тогда же спортсмен заявил ТАСС о несогласии с санкциями ICF и рассказал о своем намерении подать повторную заявку на получение нейтрального статуса.

Главным турниром года для российских байдарочников и каноистов станет августовский чемпионат мира в Италии. Июньское первенство Европы в Рачице (Чехия) пройдет без россиян и белорусов из-за отказа властей этого города принимать их.