Умер тренер сборной России по тяжелой атлетике

Старший тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Вадим Карпов умер во сне после остановки сердца.

Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Рим Сиразетдинов.

"Умер наш коллега Вадим Михайлович Карпов. Его дочь написала, что сердце остановилось во сне", - рассказал Сиразетдинов.

Карпову было 56 лет, он работал в сборной России на протяжении шести лет. Тренер воспитал двух призеров чемпионатов Европы. На ЧЕ-2016 в Норвегии Сергей Петров завоевал серебряную награду, Георгий Купцов - бронзовую.