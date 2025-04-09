Усэйн Болт назвал самый важный для него момент в карьере

Ямайский бегун восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт вспомнил самый важный момент в его профессиональной карьере.

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«Лондон-2012. Я был знаменосцем, стадион всегда был заполненным. Но я мог бы добиться большего, быть быстрее. Сейчас я на пенсии, но мне нужно оставаться в форме», — приводит слова спортсмена AS.

Он также отметил, что ничего не стал бы менять в своём прошлом и рассказал, как реагирует на архивные кадры забегов со своим участием.