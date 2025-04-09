Украинский каратист отказался пожать руку чемпиону из России

Российский каратист Игорь Григорьев выиграл соревнования по кумите на этапе юношеской лиги в Испании, занявший третье место украинец Евгений Мельник отказался пожать ему руку и сфотографироваться на церемонии награждения.

Григорьев стал победителем в соревнованиях среди спортсменов до 14 лет в весовой категории до 45 кг. Второе место занял Абдулла Албиши из Саудовской Аравии. Во время церемонии награждения Мельник отказался пожать руку россиянину. Также юный украинский спортсмен отказался от общей фотографии, отрицательно помахал пальцем и демонстративно покинул зал.

Григорьев выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе.