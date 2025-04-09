40 гребцов из РФ претендуют на нейтральный статус для участия в международных стартах

ФГСР отправила в международную федерацию список гребцов, претендующих на нейтральный статус.

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Об этом сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Исполком Международной федерации гребного спорта (World Rowing) в начале марта принял решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования сезона-2025.

«Президиум ФГСР утвердил расширенный список спортсменов – потенциальных участников международных соревнований, которые будут проходить в 2025 году. Список уже отправлен в международную федерацию, в него вошло 40 спортсменов из разных возрастных категорий», – сказал Свирин.