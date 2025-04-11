Исторический момент: на ОИ-2028 женщин-участниц станет больше, чем мужчин

На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028-м году впервые в истории среди участников женщин будет больше, чем мужчин

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На прошедшем в Лозанне заседании исполкома Международного олимпийского комитета была одобрена программа летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028-м году, а также количество квот для атлетов.

Всего на ОИ-2028 разыграют 351 комплект наград, что на 22 больше, чем на Играх в Париже в 2024-м. Из них 165 мужских, 161 женский и 25 смешанных, сообщает Олимпийский комитет России.

Количество квот составит 10500, впервые в истории женщин будет больше, чем мужчин - 5333 против 5167. Также в шести видах - бейсболе, софтболе, крикете, флаг-футболе, лакроссе и сквоше, которые введены в программу Игр по рекомендации оргкомитета, - примут участие 698 спортсменов.

Некоторые изменения произойдут и в командных видах спорта. Число команд женского футбольного турнира будет больше, чем у мужчин - 16 против 12. Увеличится число участников турнира по баскетболу 3х3. Их станет 12.

В женском боксе добавится дополнительная весовая - их будет семь, столько же, как и у мужчин.

Достаточно серьезные изменения будут в водных видах спорта. В плавании добавятся дистанции 50 м брассом, на спине и баттерфляем у мужчин и женщин.

В спортивной гимнастике, настольном теннисе, стрельбе из лука и гольфе добавлены командные смешанные турниры. А в легкой атлетике - смешанная эстафета 4х100 м.

В академической гребле появится новый вид - прибрежная гребля, которая проводится в водоеме - озере или море. Также же появится "пляжный спринт", где участники сначала бегут до лодок по песку, потом преодолевают дистанцию, а финишируют снова на суше.

В скалолазании медаль теперь будут вручать в трех дисциплинах - скорость, трудность и боулдеринг. Многоборье решено убрать.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут 14-30 июля 2028 года.