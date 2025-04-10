Глава Федерации спортивной борьбы России на награждении был не очень доволен Черменом Валиевым, победившим под флагом Албании.

В Братиславе закончился чемпионат Европы – 2025 для борцов вольного стиля. Второй день финалов в столице Словакии приковал внимание не только высококлассной борьбой. Интерес фанатов вызвал странный момент на церемонии награждения победителя и призёров в весе до 74 кг.

Перепалка на награждении

Золотую медаль там выиграл экс-россиянин из Албании Чермен Валиев. Высшую награду соревнований ему вручал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В момент вручения между функционером и спортсменом произошёл какой-то неприятный диалог, вследствие чего Мамиашвили очень агрессивно надел медаль на шею Валиева и с силой сжал его руки. Тот слегка отмахнулся, а также в сдержанной форме выразил недовольство и недоумение. Глава ФСБР отошёл в сторону то ли с усмешкой, то ли с натянутой улыбкой.

«Им какая разница – какой флаг?»

Мамиашвили прокомментировал инцидент на церемонии награждения первым. Он предположил, с чем могла быть связана реакция Валиева.

«Я поздравил его с победой. Может, он удивился, что я его награждаю. Потому что ещё год назад, буквально за четыре месяца до Олимпиады, он был в нашей сборной. Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило? Вот таким, как Чермен, им какая разница – какой флаг? Сегодня – албанский, завтра – болгарский», – приводит слова Мамиашвили «Спорт-экспресс».

«Не знаю, как его человеком назвать»

Тренер борца Кахабер Дзукаев встал на сторону подопечного, отметив опыт главы ФСБР. Он считает, что претензии нужно было предъявлять тет-а-тет.

«Это взрослый человек, у него седые волосы. Если он себе это позволил, то я не знаю, как его человеком можно назвать. Как может быть такое? Он великий, а пацанёнок идёт на эту ступень, и он так себя ведёт. Улыбается лицемерно. Так же нельзя! Если есть какие-то претензии, позови пацана, и он тебе ответ даст. Я не знаю, что именно там произошло», – сказал Дзукаев «Чемпионату».

Из-за чего возник конфликт?

Чермен Валиев родился в 1998 году в Северной Осетии, выступал под российским флагом и принёс сборной России золото молодёжного ЧМ-2021. Он также является двукратным чемпионом страны (2021, 2023).

А зимой 2024 года, перед Олимпиадой в Париже, спортсмен принял решение сменить спортивное гражданство и перейти в Албанию. Уже потом Валиев принёс новой стране бронзу Игр в Париже. Там же, кстати, золото завоевал ещё один экс-россиянин из Узбекистана – Разамбек Жамалов.

На ЧЕ-2025 в весовой категории до 74 кг весь пьедестал состоял из тех, кто вырос в России. Золото – у «албанца» Чермена Валиева, серебро – у россиянина Заурбека Сидакова, бронза – у «словака» Таймураза Салказанова.

Также в Братиславе отличился другой бывший россиянин: Магомед Рамазанов завоевал золото в весовой категории до 86 кг под флагом Болгарии. Вообще, те, кто выбрал флаг другой страны, на ЧЕ-2025 добыли сразу 10 медалей.

Именно поэтому ещё осенью 2024 года Объединённый мир борьбы (UWW) ужесточил правила смены спортивного гражданства спортсменами. Глава ФСБР, комментируя это, намекнул, что был инициатором изменений.

Почва для конфликта понятна. Но эпизод получился некрасивым. Ведь борьба считается тем видом спорта, где все относятся друг к другу с максимальным уважением. Сложно сказать, как будут относиться друг к другу Мамиашвили и Валиев, но важно другое. В конце той же церемонии награждения Чермен Валиев помог подняться на высшую ступень пьедестала для общего фото Заурбеку Сидакову, получившему повреждение ноги.

Всё-таки этот эпизод куда лучше характеризует вольную борьбу.