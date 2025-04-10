Брусникина: «Не удивляет решение МОК не включать микст‑дуэты в программу Игр‑2028»

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Ольга Брусникина назвала ожидаемым решение Международной федерации плавания (World Aquatics) не включать микст‑дуэты в программу Олимпиады‑2028.

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Ранее была опубликована программа Игр‑2028, где были указаны дуэт и группы в качестве дисциплин в Лос‑Анджелесе. «Матч ТВ» обратился в World Aquatics за уточнением. В международной федерации сообщили, что предложение по смешанным дуэтам не было поддержано Международным олимпийским комитетом.

— Меня нисколько не удивляет отсутствие смешанных дуэтов в программе ОИ‑2028. Все‑таки для получения олимпийского статуса дисциплина должна иметь развитие на всех континентах и иметь широкое распространение в мире. Видимо, за 10 лет с момента включения микст‑дуэтов в программу чемпионата мира этого не удалось достичь. Хотя мы видим, что количество смешанных дуэтов увеличивается с каждым годом. Например, на последнем чемпионате мира их было уже 15. Так что есть надежда на Олимпийские игры‑2032, — сказала Брусникина «Матч ТВ».

В России эта дисциплина развивается очень активно: за последние несколько лет нам удалость достичь стабильно высокой конкуренции в борьбе за медали по всем возрастным категориям. Будем продолжать поддерживать наши смешанные дуэты.