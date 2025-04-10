Максимова об отсутствии микст‑дуэтов на ОИ‑2028: «Я ухожу из синхронного плавания»

Тренер российского микст‑дуэта Гана Максимова рассказала, что после решения не включать в программу Олимпиады‑2028 этот вид она решила уйти из синхронного плавания.

© из личного архива Ганы Максимовой

Ранее была опубликована программа Игр, где были указаны дуэт и группы в качестве дисциплин на Играх в Лос‑Анджелесе. «Матч ТВ» обратился в World Aquatics за уточнением. В международной федерации сообщили, что предложение по смешанным дуэтам не было поддержано Международным олимпийским комитетом.

— Вчера был худший день из возможных для мужского синхронного плавания. Единственная мотивация, которая оставалась после введения новых правил, максимально изуродовавших наш вид спорта — это надежда на то, что 10 лет работы, посвященной развитию смешанных дуэтов, завершатся хотя бы одной Олимпиадой для нас и, прежде всего, для сильнейшего и самого титулованного спортсмена‑синхрониста в мире и на данный момент в нашей сборной Александра Мальцева. Больше нет никакой мотивации. Я ухожу из синхронного плавания, — сказала Максимова «Матч ТВ».

Максимова является тренером микст‑дуэта сборной России. В дуэте с Александром Мальцевым выступают Майя Гурбанбердиева и Олеся Платонова. Мальцев в составе микст‑дуэта четырежды становился чемпионом мира и признавался World Aquatics (ранее FINA — Прим. ред.) лучшим спортсменом года.