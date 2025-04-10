Мамиашвили ответил на обвинения Тедеева

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «Матч ТВ» назвал странными обвинения бывшего главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева в «продаже» борцов в разные сборные.

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В среду Мамиашвили принимал участие в церемонии награждения на чемпионате Европы в Словакии. Во время чествования спортсменов в категории до 74 кг, где победу одержал представитель Албании Чермен Валиев, он подошел к спортсмену и обменялся с ним фразами, после чего в грубой манере надел на спортсмена медаль и схватил за руки. Тедеев следом заявил, что поведение главы ФСБР вышло за рамки дозволенного. Он отдельно отметил, что Мамиашвили «уже много лет в прямом смысле продаёт борцов в разные сборные и отпускает их за большие деньги, идущие не на развитие вида спорта, а исключительно в собственный карман».

— Если для него это уже история знакомая, зачем в соцсети выкладывать, если есть такая информация? Он должен сделать то, что очень хорошо умеет делать, — написать в правоохранительные органы. И пусть занимается, если у него есть такая информация. Кстати, очень странно, что двадцатилетия возглавляя сборную команду, будучи вице‑президентом федерации, как‑то позволял брать кому‑то кого‑то куда‑то продавать. Тогда откуда эти конфликты, если спортсмен продан? Какие могут быть конфликты? Претензии какие? Ну, продал и продал.

— Это прямое обвинение. Вы будете как‑то с этим разбираться, может, в суд пойдете?

— Честно говоря, я даже не додумался. Я все это не читаю, не видел это, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».

Валиев сменил российское гражданство на албанское в июне 2024 года. На Олимпиаде‑2024 в Париже уроженец Северной Осетии завоевал бронзовую награду.