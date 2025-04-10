Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «Матч ТВ» объяснил ситуацию, произошедшую на награждении чемпионата Европы с представителем Албании Черменом Валиевым.

В среду Мамиашвили принимал участие в церемонии награждения на чемпионате Европы в Словакии. Во время чествования спортсменов в категории до 74 кг, где победу одержал представитель Албании Чермен Валиев, он подошел к спортсмену и обменялся с ним фразами, после чего в грубой манере надел на спортсмена медаль и схватил за руки.

— Поздравил его, послушали гимн в честь победителя, постояли и всё. Что еще было? Наградил и поздравил.

— Вы не считаете Чермена Валиева предателем?

— Мне интересно, кем он сам себя считает.

— Нет ли опасений, что эта ситуация может повлиять на отношение к российским спортсменам?

— Как это может повлиять на отношение к российским спортсменам?

— Эта ситуация ярко разошлась в интернете.

— Надо посмотреть, кто муссирует эту ситуацию. Муссируют в большей степени те, для которых чем хуже — тем лучше. Счастье было бы, чтобы на пьедестале российских спортсменов вообще не было. Невзирая ни на что, из десяти золотых медалей половина всё равно в копилке российской сборной вольной борьбы. Конечно, желание, к сожалению, у людей, но бог им судья. Обсуждается, невзирая ни на что, все‑таки блестящий результат команды. Невзирая ни на что: ни на сложности, ни на ограничения, ни на прочее‑прочее.

Обсуждается то, что до меня долетело, что я чуть ли не торговлей живым товаром занимаюсь. Нет уж. Вопрос: как попал тот же Чермен Валиев? В каждом отдельном случае это своя история. Дай бог здоровья Чермену и будущих побед. Где он тренируется сейчас? Он переехал в другую страну? В данный момент он где тренируется? Готовится к чемпионату мира или Европы? Где он готовился? В Албании, Болгарии, Румынии? Нет, он готовится дома у нас. Готовится, чтобы выиграть у кого? У членов сборной России.

Я Если бы ничего не было, тогда нечего было бы обсуждать. Сказали бы: «Плохая команда, видите, без меня как, результата нет». Потому что понятно, откуда это всё идет, и кто это всё муссирует. Лучше бы условия создали на той же территории, чтобы желания спортсменов не было. И морально, и идеологически, и комфортно, и экономически, чтобы спортсмен не уезжал. А так, к сожалению, тенденция‑то не совсем здоровая. 95% пьедестала — это выходцы из России. Понятно, что в каждом отдельном случае своя история. Но, тем не менее, массовым это быть не должно, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».

Валиев сменил российское гражданство на албанское в июне 2024 года. На Олимпиаде‑2024 в Париже уроженец Северной Осетии завоевал бронзовую награду.