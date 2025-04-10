Гацалов сообщил, что Сидаков травмировал ногу на чемпионате Европы по борьбе

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков травмировал ногу в финале чемпионата Европы. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.

В финале чемпионата Европы в Братиславе трехкратный чемпион мира Сидаков уступил представителю Албании Чермену Валиеву, который до 2024 года представлял сборную России. Исход схватки решил челлендж при счете 4:4. В результате пересмотра схватки золото было присуждено Валиеву.

"Заурбек после схватки хромал, на награждение еле поднялся, а на допинг его увозили уже на коляске, сам он не мог ходить - состояние ноги усугублялось. Сегодня мы вылетаем домой, и в Москве он пройдет обследование. Надеемся, что травма не очень серьезная, что он восстановится в скором будущем, успеет подвестись и сможет принять участие в чемпионате мира", - рассказал Гацалов.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы. Чемпионат мира по борьбе пройдет в сентябре в Загребе.