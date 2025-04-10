Ишмуратова высказалась о переговорах МОК с федерациями по допуску россиян на ОИ‑2026

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила «Матч ТВ», что в вопросе возвращения россиян на международную арену хотелось бы видеть конкретные шаги.

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В среду спортивный директор МОК Кит Макконнелл сообщил, что комитет ведет переговоры с международными федерациями по зимним видам спорта по ситуации с допуском россиян до Олимпийских игр 2026 года.

— Может ли это заявление стать хорошей предпосылкой для нас? Пока всё только предпосылки. Но время идет и, к сожалению, работает против нас. Хочется уже поскорее хоть какой‑то результат. Хочется уже определенности, увидеть конкретику, а не предпосылки, — сказала Ишмуратова «Матч ТВ».

В 2022 году МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. Позднее требования смягчились, некоторые федерации допускают спортсменов из России и Белоруссии на турниры в нейтральном статусе. На летних Олимпийских играх‑2024 в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских атлетов.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля на севере Италии, в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.