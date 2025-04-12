Украинские синхронистки отказались от фото с россиянками

Представительницы сборной Украины по синхронному плаванию отказались от фото с россиянками на Кубке мира в Египте.

Украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, занявшие второе место в соревнованиях дуэтов в технической программе, не стали принимать участие в совместной фотосессии с Майей Дорошко и Татьяной Гайдай.

В активе россиянок по итогам турнира 268,0551 балла, украинские синхронистки набрали 261,6125 балла.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.