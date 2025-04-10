Борец Валиев рассказал о конфликте с Мамиашвили

Представитель Албании борец Чермен Валиев рассказал «Матч ТВ», что президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал его предателем родины, а также рассказал, как проходила смена спортивного гражданства.

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В среду Мамиашвили принимал участие в церемонии награждения на чемпионате Европы в Словакии. Во время чествования спортсменов в категории до 74 кг, где победу одержал Валиев, он подошел к борцу и обменялся с ним фразами, после чего в грубой манере надел на спортсмена медаль и схватил за руки.

— Когда я переходил выступать за другую страну, я соблюдал все рамки международного перехода, все официально подписывалось. Я заплатил взнос — пять тысяч евро в международную федерацию и пять тысяч евро в Федерацию борьбы России.

— Что произошло на церемонии награждения?

— Михаил Геразиевич назвал меня предателем родины. Я был в недоумении…

— Пытались ли вы поговорить с ним после ситуации на награждении?

— Я подходил к нему, но организаторы увели меня, — сказал Валиев «Матч ТВ».

Валиев сменил российское гражданство на албанское в июне 2024 года. На Олимпиаде‑2024 в Париже уроженец Северной Осетии завоевал бронзовую награду.