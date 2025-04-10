«Путь, который он выбрал, это путь предателя» — Мамиашвили ответил Валиеву

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, комментируя инцидент во время церемонии награждения на чемпионате Европы с участием борца вольного стиля Чермена Валиева, заявил «Матч ТВ», что назвал его путь путем предателя.

В среду Мамиашвили принимал участие в церемонии награждения на чемпионате Европы в Словакии. Во время чествования спортсменов в категории до 74 кг, где победу одержал представляющий Албанию Валиев, он подошел к борцу и обменялся с ним фразами, после чего в грубой манере надел на спортсмена медаль и схватил за руки. Позднее Валиев заявил «Матч ТВ», что Мамиашвили назвал его предателем родины.

— Валиев сказал, что вы назвали его предателем родины.

— Это не совсем так. Я сказал, что путь, который он выбрал, это путь предателя. Так как он уезжал. Я молчал, но если он так сказал… Я дал определение пути, который он выбрал, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».

Валиев ранее представлял Россию, но сменил спортивное гражданство и начал выступать за Албанию. На Олимпиаде‑2024 в Париже уроженец Северной Осетии завоевал бронзовую награду.