Мамиашвили: Сидаков получил на чемпионате Европы серьезную травму колена

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков получил в финале чемпионата Европы в Братиславе серьезную травму колена. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

В финале чемпионата Европы трехкратный чемпион мира Сидаков уступил бывшему соотечественнику Чермену Валиеву, который в настоящее время представляет Албанию. Исход схватки решил челлендж при счете 4:4. В результате пересмотра схватки золото было присуждено Валиеву. Сидаков хромал перед церемонией награждения, на допинг-контроль его транспортировали в инвалидном кресле. Мамиашвили, награждавший спортсменов в весовой категории до 74 кг, на повышенных тонах обратился к Валиеву.