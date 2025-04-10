Мамиашвили: Сидаков получил на чемпионате Европы серьезную травму колена

Мамиашвили сообщил, что Сидаков получил на чемпионате Европы серьезную травму колена
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков получил в финале чемпионата Европы в Братиславе серьезную травму колена. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
В финале чемпионата Европы трехкратный чемпион мира Сидаков уступил бывшему соотечественнику Чермену Валиеву, который в настоящее время представляет Албанию. Исход схватки решил челлендж при счете 4:4. В результате пересмотра схватки золото было присуждено Валиеву. Сидаков хромал перед церемонией награждения, на допинг-контроль его транспортировали в инвалидном кресле. Мамиашвили, награждавший спортсменов в весовой категории до 74 кг, на повышенных тонах обратился к Валиеву.
"К сожалению, тех, кто через призму спорта хочет накалить ситуацию, не волнуют ни заслуги, ни мастерство, ни личные качества Заурбека. Тем, кому это важно, сообщаю, что ситуация серьезная. Заурбек из той категории спортсменов, которая не имитирует травмы. Я видел технически эту ситуацию - сустав колена на излом, никакой пощады. Серьезная ситуация. Но я, зная его характер, его силу воли, убежден, что он восстановится и еще долгие годы будет лидером национальной сборной России", - рассказал Мамиашвили.