Российские рапиристы завоевали серебро и две бронзы на юниорском чемпионате мира

Российский рапирист Александр Керик завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по фехтованию среди юниоров, который проходит в Уси (Китай).

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Керик в финальном поединке проиграл египтянину Абдельрахману Толбе со счетом 5:15. Другой россиянин Павел Пузанков уступил Толбе в полуфинале (13:15) и стал бронзовым призером.

В женском турнире рапиристок бронзовую медаль выиграла россиянка Полина Волобуева, в полуфинале она потерпела поражение от итальянки Матильде Молинари (14:15).