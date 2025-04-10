Украинский каратист объяснил отказ от фото с россиянином

Украинский каратист Евгений Мельник объяснил отказ от фото с россиянином Игорем Григорьевым на этапе юношеской лиги в испанской Гвадалахаре. Его слова приводит Obozrevatel.ua.

Мельник рассказал, что это было бы неправильно с его стороны.

«Мой отец служил в ВСУ, сейчас родители моих друзей тоже на фронте. И когда я вижу, как русские — наши, так сказать, враги — выступают где-то в Испании или Хорватии, выигрывают медали, мне противно на них смотреть», — признался он.

Об инциденте стало известно 9 апреля. Мельник ушел с пьедестала, жестами заявляя об отказе от общего фото.

Григорьев, выступавший в нейтральном статусе, выиграл соревнования среди спортсменов до 14 лет в весовой категории до 45 килограммов. Мельник занял третье место.