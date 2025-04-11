Сборную России допустили до командного чемпионата Европы-2025 по дзюдо

Европейский союз дзюдо (EJU) допустил сборную России до участия в командном чемпионате Европы 2025 года по дзюдо в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Федерации дзюдо России.

© Lenta.ru

«Наша главная задача — выступать на международных соревнованиях в полноценном формате, как мы это всегда делали раньше: с флагом, с гимном, в команде. И мы постепенно ее выполняем», — заявил президент ФДР Сергей Соловейчик.

Командный чемпионат Европы пройдет 27 апреля в Подгорице (Черногория). На турнире выступят и мужчины, и женщины.

Летом 2024 года российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде в Париже. Причиной стали условия допуска от Международного олимпийского комитета.