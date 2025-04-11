Российская синхронистка заняла девятое место на этапе Кубка мира в Египте

Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла девятое место в технической программе соло на втором этапе Кубка мира в Египте.

Гайдай получила за выступление 215,5950 балла. Победу одержала немка Клара Блейер (238,2966). Серебро завоевала украинка Дарья Мошинская (234,3666), бронзу — белоруска Василина Хондошко (232,5733).

Позже в пятницу на этапе Кубка мира россиянки выступят в технической программе дуэтов и произвольной программе групп.

Российские и белорусские спортсменки принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый после долгого перерыва международный старт для российских синхронисток.