Российская штангистка Гусева пропустит чемпионат Европы в Молдавии

Российская штангистка Евгения Гусева, выигравшая в 2021 году на чемпионате мира в Узбекистане малую золотую медаль в рывке, из-за травмы спины вынуждена пропустить апрельское первенство Европы в Молдавии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Виктор Карпуненко.

"Евгения Гусева вынуждена отказаться от поездки на чемпионат Европы, - рассказал Карпуненко. - Она на тренировке получила травму, у нее сильно заболела поясница".

На чемпионате Европы выступят пять российских тяжелоатлетов. Это Исмаил Гаджибеков (весовая категория до 55 кг), Егор Климонов (до 96 кг), Хас-Магомед Балаев (до 109 кг), Зарина Гусалова (до 71 кг) и Мария Груздова (до 81 кг). Турнир пройдет в Кишиневе с 13 по 21 апреля.

Гусевой 23 года, она является победительницей юниорского первенства Европы 2021 года, которое проходило в Финляндии. В том же году эта спортсменка стала бронзовым призером первенства мира среди юниоров.