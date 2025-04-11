Пятикратный чемпион по плаванию Лифинцев расширяет горизонты: стримы, канал и хобби

Мирон Лифинцев закончил 2024 год пятью победами на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Он рассказал «Матч ТВ», чем занимался в межсезонье, почему надел очки, зачем ему столько конструкторов, а также когда будет новый стрим от Мирона. Итак, Лифинцев объясняет что и как по пунктам.

1. После чемпионата мира — в Дубай

В Дубай нас позвал Никита Коновалов. Все согласовали, тренер согласился, могу сказать, что нас там очень тепло встретили. Расселили, накормили, везде повозили, и мы очень-очень-очень круто — незабываемо — провели там время.

Контента наснимали, пофотографировались, проплыли. Я в Дубае только "полтинник" плыл, ребята и на других дистанциях стартовали. Как по мне, это было очень-очень весело. До этого мы в основном сидели на сборах на озере Круглом, а тут выехали, развеялись. Это точно было не лишним. Реальная радость!

Ездили на пляж, были в Dubai Mall. И еще я купил себе конструктор.

2. Любовь к конструкторам

Я люблю коллекционировать всякие подобные игрушки. С детства очень любил, и когда увидел в магазине в Дубае, все-таки решил, что мне это нужно, хоть прямо сейчас, если честно, мне даже некуда его ставить. Да, столкнулся с такой проблемой.

В детстве любил наборы разбирать. Сейчас себя за это не уважаю. Теперь люблю собрать, поиграться. Да, я такой немного маленький ребенок, который может поиграть с человечками, самолетиками. И, конечно, нравится сам процесс сборки. Набор будет стоять в коробке, чтобы в какой-то момент я мог открыть, собрать и снова поиграть.

3. Новый статус

Честно, я конечно же не был к готов к такому вниманию после чемпионата мира. Даже скажу, что был не готов. Но справился вроде как неплохо и заслужил небольшой моральный отдых. В жизни такого не было, первый подобный опыт. В любом случае все эти активности у меня не отнимают много времени, тренеры не против. Я стараюсь делать так, чтобы это не забирало слишком много времени.

4. Теперь и в Telegram

Я сидел на трибунах с дочкой Ольги Николаевны Байдаловой — Светланой. И зашла тема про социальные сети, медийность и так далее. Она в этом всем разбирается, интересуется и постоянно нас с Егором Корневым к этому подталкивала. И вот Света помогла мне создать канал. Мне есть что рассказать, так почему бы и не делать это на своем канале? Думаю, будет прикольно. Для новичка у меня пока неплохо получается. Стараюсь!

5. Маленький Мирон и лэптоп

Я с самого детства за компьютером. На этом фото ноутбук такой, более игрушечный что ли, а через пару лет я уже играл в "Марио"! Так что я все это очень люблю.

6. Стримы

Вижу, что в плавании мало кто вообще практикует такое. Сам частенько смотрю трансляции популярных стримеров, знаю, что это многим нравится сейчас. Почему бы и нет? Решил попробовать. У нас после чемпионата будет небольшой перерыв, выступлю и тогда постараюсь что-то там проведу для ребят. Я заметил, что многим это понравилось. Обратную связь увидел. Думаю, что это прикольно.

7. Очки или линзы?

С недавнего времени перешел на очки. Не на постоянной основе: на соревнованиях я, скорее всего, буду в линзах, потому что хочется все--таки плыть и что-то видеть, а то я на тренировках не вижу даже секундомер. Но постоянно в линзах тяжело, у меня от них голова болела. Поэтому решил чаще ходить в очках.

8. Футбол или хоккей?

Чтобы мне ответить на этот вопрос, нужно хотя бы раз сходить на футбол. Потому что я футбол никогда не смотрел вживую. Был только на хоккее. Конечно, он меня поразил, было очень круто. Игры Овечкина? Нет, не видел. Но короткие видеоролики иногда смотрю. То, как он играет, - это, конечно, сумасшествие вообще.

9. «Полтинники» добавить, а что убрать?

Я чувствую, что можно натренировать 50 м. Это сделать легче, чем те же 200 м, например. И я бы, честно, специализировался больше на 50 и 100 м. Хотя и 200 м мне тоже нравятся. Просто это совершенно разная работа.

Мы, кстати, с хоккеистами разговаривали по поводу количества комплектов медалей в плавании. Им, чтобы один титул выиграть, нужно очень долго ждать. А мы можем с одних соревнований по пять медалей увезти. Но я бы не хотел, чтобы у нас убирали какие-то дистанции из программы, то есть я не скажу, что против какой-то конкретной дистанции.

Так, надо подумать, что же можно убрать… Вот если бы прям точно надо было исключить одну дистанцию ради "полтинника", то, наверное, не знаю даже… Выберу 200 м на спине. Это я просто признаю, что не умею плавать 200 м (смеется). А так дистанция прекрасная. На ней прекрасные люди выступают!