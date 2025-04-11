Борец Чермен Валиев поблагодарил Россию в своем посте

Бывший российский борец бронзовый призёр Олимпиады-2024 албанец Чермен Валиев выразил слова благодарности России. Он сменил спортивное гражданство перед Играми в Париже. На ЧЕ-2025 Валиев выиграл золото, а на церемонии награждения глава ФСБР Михаил Мамиашвили агрессивно надел на него медаль, назвав спортсмена предателем.

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«Хочу выразить огромную благодарность всем за поздравления. Очень много сообщений со словами поддержки. Спасибо, что вы рядом, я это чувствую. Это даёт мне большую мотивацию для дальнейших побед и стимул работать ещё усерднее.

Я всегда был и буду благодарен своему осетинскому народу, своей родине — России, а также Албании, за которую выступаю сейчас», — написал Валиев в социальных сетях.