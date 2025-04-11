Дзюдоист Башаев выступит на чемпионате Европы

Призер Олимпийских игр Тамерлан Башаев примет участие в командном турнире на чемпионате Европы в Черногории, сообщается на официальном сайте Федерации дзюдо России (ФДР).

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Чемпионат Европы пройдет в Подгорице (Черногория) 23–27 апреля, командные соревнования состоятся в заключительный день турнира. Ранее президент ФДР Сергей Соловейчик сообщил, что россияне на ближайших чемпионатах мира и Европы планируют выступать в личных и командных соревнованиях.

Также в командном турнире выступят Карен Галстян, Мансур Лорсанов, Денис Батчаев, Ксения Галицкая и Тамара Лищенко.

Российские дзюдоисты выступят на чемпионате Европы под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).