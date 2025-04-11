В Осетии вспыхнул скандал из-за награждения борца: требуют извинений от Мамиашвили

Заместитель председателя Собрания представителей Владикавказа (Северная Осетия) Сослан Бестаев отреагировал на скандал, произошедший на церемонии награждения на чемпионате Европы в Братиславе между главой Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаилом Мамиашвили и ушедшим под флаг Албании российским борцом Черменом Валиевым. Об этом сообщает ГТРК «Алания».

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Бестаев счел поведение функционера наглым и несправедливым, добавив, что в Министерство спорта отправлено обращение с просьбой провести проверку по факту инцидента.

«Мы ждем как минимум извинений в адрес Чермена Валиева и всех болельщиков вольной борьбы, ну и, в частности, осетинского народа», — заявил Бестаев.

Ранее Мамиашвили, награждая Валиева, назвал его предателем и употребил нецензурную лексику в адрес спортсмена. Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев раскритиковал функционера за его поведение.

На чемпионате Европы Валиев, сменивший гражданство в феврале прошлого года, выиграл золото в весовой категории до 74 килограммов. В финале он оказался сильнее олимпийского чемпиона из России Заурбека Сидакова.