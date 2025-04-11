Российские синхронистки выиграли технические дуэты, оставив украинок на втором месте

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в техническую программе дуэтов на втором этапе Кубка мира — 2025 в Сомабе (Египет). Они получили от судей 268,0551 балла. Серебряные медали завоевали спортсменки из Украины Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, отставшме от россиянок на более, чем шесть баллов. Тройку призёров замкнули канадские синхронистки.

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Синхронное плавание. Кубок мира — 2025, 2-й этап. Женщины. Технические дуэты:

Майя Дорошко/Татьяна Гайдай (Россия) – 268,0551. Дарья Мошинская/Анастасия Шмонина (Украина) – 261,6125. Одри Ламот/Химена Ортис (канада) – 256,2900.

Отметим также, что Татьяна Гайдай стала девятой в технической сольной программе. Этап Кубка мира в Египте проходит с 11 по 13 апреля.