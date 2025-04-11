Россиянка Хорошавцева стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе

Россиянка Ольга Хорошавцева завоевала золото чемпионата Европы по борьбе в Братиславе.

© Матч ТВ

Хорошавцева в финальной схватке в весовой категории до 57 кг победила Эльвиру Камалоглу из Турции со счетом 6:4. Для 30‑летней россиянки это третья победа на чемпионатах Европы.

Бронзовые награды в этом весе взяли украинка Соломия Винник и азербайджанка Жала Алиева.

В весовой категории до 53 кг россиянка Наталья Малышева победила Лилию Маланчук из Украины со счетом 11:0 и стала бронзовым призером турнира.

Чемпионат Европы в столице Словакии завершится 13 апреля. Российские борцы выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.