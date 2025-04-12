Российские синхронистки выиграли золото на этапе Кубка мира в Египте

Российские синхронистки Сидорина и Соколова выиграли золото на этапе Кубка мира в Египте
Российские синхронистки Анастасия Сидорина и Вероника Соколова завоевали золото в произвольной программе дуэтов на этапе Кубка мира в Египте.
Сидорина и Соколова получили за выступление 256,0388 балла. Серебро выиграли японки Ута Кобаяси и Томока Сато (248,0671), бронзу — испанки Лилу Льуис Валетт и Айрис Тио (236,0830).
Белоруски Дарья Федорук и Василина Хондошко стали четвертыми (229,3988).
Позже в субботу с участием россиянок также пройдет техническая программа групп.
Российские и белорусские спортсменки принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый после долгого перерыва международный старт для российских синхронисток.