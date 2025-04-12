Российский борец победил на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 55 кг. Турнир проходит в Братиславе.

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В финальной схватке Сефершаев победил представителя Азербайджана Эльданиза Азизли.

Ранее российские борцы вольного стиля выиграли пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. В женской борьбе россиянки завоевали три золотые и две бронзовые награды.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.