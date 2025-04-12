На Кубке мира разгорелся скандал из-за отказа украинок пожать руки россиянкам

На кубке мира по синхронному плаванию украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались от рукопожатий и совместной фотографии с россиянками Майей Дорошко и Татьяной Гайдай. Об этом сообщает РБК.

В субботу россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в технической программе в дуэтах. Они набрали 268,0551 балла и опередили украинок Дарью Мошинскую и Анастасию Шмонину на шесть баллов.

Во время награждения украинские спортсменки отказались пожимать руки Дорошко и Гайдай. Они также отказались от совместного фото, уйдя с помоста.

С 11 по 13 апреля в Египте проходит этап кубка мира по синхронному плаванию, где российские спортсменки принимают участие под нейтральным флагом. Для России это первый международный старт в синхронном плавании за долгое время.