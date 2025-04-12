Немецкий пловец Мертенс установил мировой рекорд

Представитель Германии Лукас Мертенс установил новый мировой рекорд в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем на турнире в Стокгольме.

Мертенс преодолел дистанцию за 3 минуты 39,96 секунды. Он превзошел достижение своего соотечественника Пауля Бидермана (3 минуты 40,07 секунды), которое было установлено на чемпионате мира 2009 года.

Мертенсу 23 года, он является олимпийским чемпионом и победителем чемпионата Европы 2022 года на дистанции 400 метров вольным стилем. В активе немца серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира.