Российские борцы выиграли ЧЕ-2025 в Словакии

В общей сложности собрали 10 золотых наград из 30 возможных.

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Чемпионат Европы по спортивной борьбе – 2025 в Словакии завершился. В воскресенье, 13 апреля, последний медальный комплект разыграли «классики». Соревнования проходили на ипподроме, что добавило особого антуража схваткам. Говорят, на арене был стойкий запах лошадей.

Российская сборная в сумме завоевала 17 медалей из 30 возможных. В копилке отечественных борцов 10 золотых, две серебряные и пять бронзовых наград. Это лучший результат среди всех команд-участниц. На втором месте оказалась Украина (4 – 0 – 5), а на третьем – Греция (2 – 0 – 0).

Сильная духом

Большой прорыв в сравнении с прошлым годом случился в женской борьбе. Россиянки завоевали сразу три золота и три бронзы, при том что в 2024-м довольствовались только одной скромной бронзой.

На вершину пьедестала сейчас поднялись Екатерина Вербина (до 55 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг) и Анастасия Сидельникова (до 59 кг). А на третьем месте соревнования завершили Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг) и Динара Кудаева (до 65 кг).

Наверное, особенно сложно было Хорошавцевой, которая перед турниром повредила плечевой сустав и связки. Несмотря на травму, она всё равно тренировалась, стараясь максимально обезопасить левую руку.

Сложности, через которые ей пришлось пройти, были особенно заметны во время полуфинала с украинкой Соломией Винник. По ходу схватки россиянка уступала со счётом 1:4, но в итоге победила 9:4. Вот это сила духа!

Кадры с распухшим плечом она опубликовала в своём телеграм-канале.

Теперь в активе Ольги три золота чемпионатов Европы. Любопытно, что они были завоёваны в трёх разных весовых категориях (до 53, до 55 и до 57 кг).

Россиянин заместит легенду?

Не покинули Братиславу без побед и представители греко-римской школы борьбы, но от подопечных Гоги Когуашвили, кажется, ждали большего. Им удалось завоевать две золотые и одну бронзовую награду. В остальных же семи весах россияне были не так близки к разборкам за первое место.

Свой класс подтвердил лидер сборной – супертяж Сергей Семёнов, который в финале одолел турка Хамзу Бакыра. Для Сергея это золото стало уже третьим в карьере и вторым подряд – ЧЕ-2024 он тоже выиграл. К слову, российского «классика» награждал великий кубинец Михаин Лопес. Может быть, он передал Семёнову виртуальную эстафету лидерства в весе до 130 кг?

Россиянин выиграл золото ЧЕ после провала на рейтинговом турнире в Хорватии. Тогда он просто весил на 6 кг меньше.

«В Загребе я ставил эксперименты: подсушился, сбросил 10 кг, думал, будет легче – но оказалось всё иначе, был не прав, организм дал сбой. Провёл работу над ошибками, два месяца не вылезал из зала, и вот результат. Тогда на весах было 122 кг. А сейчас у меня 128. Вот эти килограммы меня и сгубили», – приводит слова Семёнова пресс-служба ФСБР.

Золотую медаль для сборной России также добыл Эмин Сефершаев (до 55 кг). В финале «классик» одолел азербайджанца Эльданиза Азизли.

У Сефершаева уже есть два золота чемпионата Европы, а также две медали с чемпионатов мира: серебро и бронза. Хочется верить, что Эмин осенью в Хорватии пополнит свою коллекцию и золотом, привезённым с ЧМ-2025.

Бронзу у «классиков» в последний день ЧЕ завоевал Садык Лалаев (до 60 кг).

После чемпионата Европы в Братиславе российской сборной нужно хорошенько отдохнуть, чтобы понять, куда и как двигаться дальше. Вольники свой класс уже доказали, в женской борьбе наметилась позитивная тенденция. Да и выступление «классиков» провалом не назвать.

Новая цель – осенний чемпионат мира?