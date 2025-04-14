Российские синхронистки вернулись на мировую арену. Без скандала с украинками не обошлось

Впрочем, главный итог турнира – это четыре медали, две из которых золотые.

Наши синхронистки снова в деле! Впервые с марта 2022 года россиянки выступили на международных турнирах. Возвращение получилось отличным. На Кубке мира в наши девчонки заняли второе место в медальном зачёте. И это при том, что сборная России выступала не во всех дисциплинах!

Долгожданное возвращение

Технически последний раз российские синхронисты выступали на международных турнирах в марте 2022 года. Тогда в США и Канаде проходил первый этап Мировой серии. Правда, соревнования проводились в онлайн-формате, то есть судьи просматривали видео, записанные национальными федерациями. На том нестандартном турнире сборная России завоевала восемь наград (5 – 2 – 1), выиграв медальный зачёт.

Фактически же последним серьёзным турниром для сборной России была Олимпиада в Токио, где наши девушки взяли два золота.

В любом случае команда на международных турнирах полноценно не выступала уже на протяжении нескольких лет. И за это время поменялось многое: многие известные российские чемпионки завершили карьеру, а лидерство в мировом синхронном плавании захватил Китай.

Когда в 2023 году World Aquatics допустил наших пловцов до международных стартов, синхронистки могли выступать только в соло-программе. Однако в 2024-м международная федерация смягчила правила, и наши спортсмены получились возможность выступать и в командных соревнованиях.

В феврале 2025 года появились первые новости о скором возвращении наших синхронисток на мировую арену. Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин заявил, что россиянки уже находятся в процессе получения нейтрального статуса.

Испорченное награждение

И возвращение случилось на Кубке мира в апреле. В Сома-Бей наши спортсменки выступали в нейтральном статусе под названием «Нейтральные атлеты B» (NAB) – то же самое было на ЧМ-2024 по плаванию.

Правда, в Египет команда отправилась не в полном составе. Нашу сборную представляли юниорки, девочки 15-18 лет, так что шансов выступить в смешанных командах и мужской категории у них не было. Несмотря на этот нюанс, россиянкам удалось успешно заявить о себе.

В первый же день соревнований сборная России выиграла две медали. Первой было золото в технической программе дуэтов – отличились Татьяна Гайдай и Майя Дорошко. Девушки обошли ближайших преследовательниц из Украины на 6,4426 балла. Чуть позднее наша юниорская сборная забрала бронзу в произвольной программе команд. Также Татьяна Гайдай стала девятой в техническом соло, а Анастасия Сидорина с Вероникой Соколовой замкнули топ-10 в технической программе дуэтов.

Правда, не обошлось и без скандала. Украинки, которых наши девушки обошли в состязаниях дуэтов, на награждении не пожали руки нашим спортсменкам, а затем и вовсе ушли с фотосессии призёров.

«Мы знаем, что во время церемонии награждения не было сделано традиционное групповое фото всех медалистов. Хотя это часть официального протокола, церемония прошла без сбоев, и все медали были вручены надлежащим образом. Мы по‑прежнему сосредоточены на праздновании достижений спортсменов и обеспечении успешного проведения соревнований», – прокомментировали ситуацию в World Aquatics.

Всё не так просто, как раньше

К счастью, этот скандал никак не повлиял на состояние команды. Наши девчонки продолжили свою медальную серию. Во второй день Анастасия Сидорина и Вероника Соколова выиграли произвольную программу у дуэтов, опередив японок на 7,9717 балла. А ещё юниорская сборная России получила серебро в технической программе. Россиянки уступили лишь испанкам.

Увы, последний день турнира оказался для нашей команды безмедальным. Среди выступавших была лишь 16-летняя Алиса Шевченко в произвольном соло. Юной синхронистке удалось занять только девятое место.

Россия по итогам этапа Кубка мира заняла второе место в медальном зачёте. Наши девушки разделили вторую строчку с Китаем, у которого тоже четыре награды (2 – 1 – 1). Лучше выступила только сборная Испании (4 – 0 – 1).

Российский зритель, безусловно, привык к тому, что наши синхронистки всегда занимают только первые места на мировых турнирах, и может удивиться тому, что происходит по возвращении. Однако не стоит забывать, что сейчас за место под солнцем будет бороться совсем молодая команда, но, несмотря на это, спрос с россиянок у судей по-прежнему будет особым.

Очевидно, девушкам будет непросто возвращать себе статус мировых лидеров. Тем интереснее зрителям будет следить за борьбой.