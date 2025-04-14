Звезды российского плавания берут курс на чемпионат мира

Ефимова, Лифинцев и Колесников готовы вновь заявить о себе на мировой арене. Но сначала нужно проявить себя в России.

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Чемпионат России по плаванию вновь проходит в Казани – пятый год подряд. Только этот турнир явно отличается по своей значимости от соревнований последних пары лет. Наконец-то национальное первенство нельзя назвать высшей точкой сезона, а только лишь отбором к главному старту лета. В июле лучшие представители нашей страны отправятся на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапур, а в столице Татарстана им предстоит выявить сильнейших для формирования заявки.

На кого стоит обратить внимание и чего ждать от старта?

Главный старт – впереди

Чемпионат мира по плаванию на открытой воде в прошлом декабре стал важной вехой не только для пловцов, но и в целом для всего российского спорта – впервые с весны 2022 года наши атлеты в составе полноценной большой команды поехали на крупный международный турнир. Все ограничения носили исключительно «косметический» характер – запрет на государственную символику, интервью и прочее можно считать несправедливостью, но непосредственно на результаты в бассейне всё это никак не влияло. Глядя на триумф Мирона Лифинцева и компании, сдался даже один из главных противников нейтрального статуса в сборной – Климент Колесников. Планирует получать нейтральный статус и двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, ранее также категорично высказывавшийся против выступления не под флагом России. Все хотят на ЧМ в Сингапур этим летом – тяга к важнейшим мировым соревнованиям выше любых предрассудков.

Первой остановкой на пути к водному чемпионату мира будет чемпионат России в Казани. Вновь национальный старт имеет статус отборочного, причём как неформального внутри сборной, так и вполне официального для World Aquatics – международная федерация водных видов согласилась учитывать показанное на ЧР-2025 время в качестве квалификационного. Это сильно упрощает дорогу в Сингапур, ведь перед Будапештом таких послаблений не давали. При этом спортивная значимость турниров в большом бассейне куда заметнее, чем у турниров на короткой воде. Не умаляя заслуг наших пловцов, показавших высочайший уровень в Венгрии, до берегов Дуная зимой не доехал целый ряд звёзд плавания первой величины. Одни были не в лучшей форме, другие в принципе не делают ставку на 25-метровый бассейн. Зачем, если олимпийские медали разыгрываются в 50-метровом?

Так что реальной проверкой того, что из себя представляет российское плавание после нескольких лет вынужденной изоляции, станет именно летний сезон.

Рекордов не ждём?

Настрой у пловцов отличный. Колесников, например, респектует МОК за решение включить спринтерские дистанции во всех видах плавания, а не только в кроле. На 50-метровке на спине равных ему в мире немного, так что для Климента это отличный шанс на успех через три года в Лос-Анджелесе. Впрочем, до него надо ещё дожить.

Думает о возможной Олимпиаде-2028 даже Юлия Ефимова. Она была единственной из тех, кто тренировался в России, но пытался отобраться на Игры-2024. В Париж квалифицироваться Юлия не успела, однако карьеру завершать не стала. Ефимову захлестнули эмоции от самого факта возвращения на международную арену, она с радостью съездила на ЧМ в Будапеште, а теперь подводится к Сингапуру.

На текущий момент, как признаётся сама Ефимова, её форма – процентов на 50-60 от необходимой. С учётом смены вектора выдающихся цифр и тем более мировых рекордов ждать на ЧР в Казани не стоит. Это раньше Евгения Чикунова была в «пузыре» и могла заявить о себе миру только через секундомер – дистанционно. Сейчас же выходить на пик формы в апреле, когда главный старт года состоится только в июле, смысла нет никакого. Только если ты спортсмен из второго эшелона и для тебя сам факт попадания в сборную на ЧМ – уже сверхзадача.

Напомним, что, как правило, в состав включают двух лучших пловцов на дистанции, правда, далеко не всегда всё упирается исключительно в спортивный принцип. Все же помнят драмы с Марией Темниковой, Ефимовой и всё той же Чикуновой.

Ставка на молодых

Кажется, что с уходом Сергея Чепика с поста главного тренера сборной от привилегий чемпионам откажутся. По крайней мере, преемник Чепика Андрей Шишин намекал на смену вектора развития команды. Ставка делается на молодёжь – Лифинцев выстрелил в Будапеште, но с прицелом на ОИ-2028 нужна целая команда из тех, кому едва исполнилось 20 лет. Так что искусственно никого подтягивать не будут, и, если условный Рылов не сможет конкурировать с менее именитыми соперниками, из уважения к прежним заслугам его включать в состав не будут. К тому же молодым спортсменам куда проще получить пресловутый нейтральный статус, ведь у Евгения Рылова и Климента Колесникова его до сих пор нет. Одного желания ребят получить его мало, нужно ещё и одобрение кандидатур от World Aquatics.

Поэтому новое поколение выйдет на ЧР-2025 как никогда мотивированным. Смена поколений удачно совпала с выходом из санкционного бана – и когда, если не сейчас, выходить и доказывать, что ты достоин быть среди лучших. Следить стоит не только за любимыми многими женским брассом и мужской спиной. Мощная конкуренция ожидается в вольном стиле, причём как на коротких дистанциях, так и на стайерских, где ранее у нас была нехватка спортсменов высокого класса. Аккуратно можно предположить, что выходит из стагнации баттерфляй, стоит ожидать новых имён в мужском брассе. С комплексным плаванием труднее всего, но и здесь Илья Бородин не должен остаться в гордом одиночестве – борьбу ему обязательно навяжут. Так что включайте трансляции или приходите в Дворец водных видов спорта на Сибгата Хакима, если на этой неделе вас занесло в Казань – не пожалеете.