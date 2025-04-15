Шесть российских пловцов выполнили норматив на ЧМ-2025 в третий соревновательный день ЧР

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В третий соревновательный день чемпионата России – 2025 в Казани шесть российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира – 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.

Шесть российских пловцов выполнили норматив на ЧМ-2025
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Напомним, для отбора нужно не просто проплыть дистанцию в финале, уложившись в международный норматив, но и быть не ниже топ-2.

200 м на спине (отборочный норматив на ЧМ — 2.11,08):

  1. Дарья Зарубенкова — 2.10,44.
  2. Милана Степанова — 2.10,46.
  3. Рената Гайнуллина — 2.11,51.

100 м вольным стилем (отборочный норматив на ЧМ – 54,25):

  1. Дарья Клепикова — 53,53.
  2. Дарья Трофимова — 54,17.
  3. Александра Кузнецова — 54,23.

100 м баттерфляем (отборочный норматив на ЧМ – 51,51):

  1. Андрей Минаков — 50,82 (рекорд России).
  2. Михаил Антипов — 51,25.
  3. Роман Шевляков — 51,28.
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