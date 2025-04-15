Шесть российских пловцов выполнили норматив на ЧМ-2025

В третий соревновательный день чемпионата России – 2025 в Казани шесть российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира – 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.

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Напомним, для отбора нужно не просто проплыть дистанцию в финале, уложившись в международный норматив, но и быть не ниже топ-2.

200 м на спине (отборочный норматив на ЧМ — 2.11,08):

Дарья Зарубенкова — 2.10,44. Милана Степанова — 2.10,46. Рената Гайнуллина — 2.11,51.

100 м вольным стилем (отборочный норматив на ЧМ – 54,25):

Дарья Клепикова — 53,53. Дарья Трофимова — 54,17. Александра Кузнецова — 54,23.

100 м баттерфляем (отборочный норматив на ЧМ – 51,51):