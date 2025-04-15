НОК Албании призвал не раздувать инцидент между Мамиашвили и Валиевым

Национальный олимпийский комитет Албании прислал письмо в адрес президента Объединённого мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича с призывом не раздувать ситуацию с награждением борца Чермена Валиева на чемпионате Европы — 2025 в Братиславе.

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Напомним, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили награждал победителя в весовой категории до 75 кг экс-россиянина Валиева, выступающего за Албанию. Михаил неожиданно резко надел медаль на чемпиона соревнований и что-то ему сказал, после чего борец слегка отмахнулся.