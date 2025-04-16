Пловец Колесников получил нейтральный статус от World Aquatics

Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics).

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Колесников не получал этот статус к декабрьскому чемпионату мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

На нынешнем чемпионате России он уже выполнил условия отбора для участия в чемпионате мира‑2025 на дистанции 100 м на спине. Таким образом, Колесников сможет выступить в Сингапуре на чемпионате мира.

Также нейтральные статусы получили Сергей Фесиков, Александр Мартынов (оба как официальные лица) и Руслан Садыков.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.