Юлия Ефимова прокомментировала неудачное выступление на ЧР-2025 в Казани

Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова высказалась о невыполнении нормативов для участия в ЧМ-2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.

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Во время заплывов на чемпионате России в Казани титулованная спортсменка не смогла показать нужное для отбора время на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом.