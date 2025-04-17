Главный тренер российских гимнасток подала заявку на нейтральный статус

Тренер гимнасток Татьяна Сергаева подала заявку на нейтральный статус.

– 10 марта в Россию приезжал президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ. Удалось ли вам с ним переговорить? Как вам показалось, он переживает из-за того, что российские гимнастки на протяжении трех лет не выступали на международных стартах?

– Конечно, мы обсуждали ситуацию с Моринари Ватанабэ. Он переживает за всех спортсменов в контексте общей международной общественно-политической ситуации, и в своих заявлениях, а также в личной беседе он выражал готовность содействовать возвращению российских спортсменом на международную арену.

– Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков получил нейтральный статус еще в прошлом году. Вы сами подавали заявку на нейтральный статус? И если нет, то планируете ли сделать это в ближайшее время?

– Конечно, мою персональную заявку на нейтральный статус мы подали. Сейчас ждем решения. Сколько времени будет рассматриваться заявка, никто не знает. Это, конечно, самый неприятный момент, потому что мы все находимся в подвешенном состоянии и сроков пока нет, – рассказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Сергаева.

Ранее Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, даже несмотря на получение нейтрального статуса, решили воздержаться от участия в ближайших турнирах FIG из-за необоснованных отказов в допуске другим гимнастам.